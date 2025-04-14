Почти треть американских компаний утратили право на выкуп своего российского бизнеса
Анастасия Коссаковская
Почти треть американских компаний утратили право на обратный выкуп своего российского бизнеса, который они продали в связи с уходом из России в 2022 году, рассказал «Эксперту» президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.
Почти треть американских компаний утратили право на выкуп своего российского бизнеса
https://rb.ru/news/usa-companies-exit/
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Эйджи напомнил, что с 2022 года американские компании, уходящие с российского рынка, при передаче бизнеса новым владельцам подписывали договоры колл-опционов с ограниченным сроком действия. Некоторые из этих соглашений уже утратили свою силу, отметил он.
«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла. На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — сказал глава Amcham.
- В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
- Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
- Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.
Фото на обложке: Jonathan J. Castellon / Unsplash
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