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Почти треть американских компаний утратили право на выкуп своего российского бизнеса

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Почти треть американских компаний утратили право на обратный выкуп своего российского бизнеса, который они продали в связи с уходом из России в 2022 году, рассказал «Эксперту» президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.
Почти треть американских компаний утратили право на выкуп своего российского бизнеса
  1. Новости

Эйджи напомнил, что с 2022 года американские компании, уходящие с российского рынка, при передаче бизнеса новым владельцам подписывали договоры колл-опционов с ограниченным сроком действия. Некоторые из этих соглашений уже утратили свою силу, отметил он.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла. На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — сказал глава Amcham.

  • В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
  • Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
  • Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.

Фото на обложке: Jonathan J. Castellon / Unsplash

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