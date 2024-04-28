Alphabet достигла $2 трлн рыночной капитализации

Материнская компания Google — Alphabet — достигла рыночной капитализации в $2 трлн. Ранее она уже поднималась к этой отметке в 2021 году, но быстро сдала позиции. В пятницу корпорация впервые закрыла торги, не упустив нового достижения.

По данным Bloomberg, на которые ссылается Business Insider, компания догнала Nvidia, Apple и Microsoft в «клубе $2+ трлн». Это случилось после представленного финансового отчета за первый квартал 2024 года, где Alphabet показала превосходящую ожидания выручку.

«За последние 8 месяцев мы анонсировали более 1000 новых продуктов и функций в облачной среде. На Google Cloud Next более 300 клиентов и партнеров рассказали о своих успехах в области искусственного интеллекта с помощью Google Cloud, включая такие мировые бренды, как Bayer, Cintas, Mercedes Benz, Walmart и многие другие», — прокомментировал высокий показатели исполнительный директор Alphabet Сундар Пичар.

Он отметил, что успех во многом основывался на доходах Google, а в особенности на Google Cloud с сервисами искусственного интеллекта от Gemini. Корпорация будет и дальше продолжать инвестировать в инновации в области ИИ, поскольку считает это направление ключом к росту бизнеса.

Ранее в этом месяце компания объявила, что будет разрабатывать собственный центральный процессор под названием Axion для облегчения обучения сложных моделей искусственного интеллекта.

Компания также обрадовала инвесторов, объявив, что расширит свою программу обратного выкупа акций на $70 млрд.

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