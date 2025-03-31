Дочерняя компания Alphabet по разработке лекарств с помощью ИИ привлекла $600 млн
Анастасия Липчанская
Компания Isomorphic Labs, принадлежащая Alphabet (материнская компания Google) и использующая искусственный интеллект для разработки лекарств, привлекла $600 млн в рамках первого раунда финансирования, сообщает Bloomberg.
Дочерняя компания Alphabet по разработке лекарств с помощью ИИ привлекла $600 млн
https://rb.ru/news/alphabet-pharm-ai/
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Согласно заявлению компании, раунд возглавила инвестиционная компания Thrive Capital при участии Alphabet и ее венчурного подразделения GV. При этом оценка стоимости компании не раскрывается.
- Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив ее из ИИ-стартапа DeepMind, который она приобрела в 2014 году. Руководитель DeepMind Демис Хассабис, который руководит работой Google в области ИИ, также является исполнительным директором Isomorphic Labs. В прошлом году компания заявила о партнерстве с фармацевтическими компаними Novartis AG и Eli Lilly & Co.
- 18 марта Google объявила о покупке стартапа Wiz в сфере облачной кибербезопасности за $32 млрд. В компании пояснили, что Wiz предлагает простую в использовании платформу, способную интегрироваться с основными облачными средами и средами разработки кода, что позволяет предотвращать инциденты с безопасностью.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock/ FOTODOM
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