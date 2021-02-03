«Дело не в уходе на пенсию»: Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос уйдет с поста гендиректора компании и станет исполнительным председателем совета директоров. Об этом он заявил в письме, опубликованном на сайте компании.

Главой Amazon станет Энди Ясси, пока он возглавляет Amazon Web Services и работает в компании с 1997 года. Безос уточнил, что рокировка намечена на третий квартал 2021 года.

«Быть гендиректором Amazon — это серьезная ответственность, и это требует усилий. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно сосредоточить внимание на чем-то еще. В качестве исполнительного председателя я буду продолжать участвовать в важных инициативах Amazon. У меня никогда не было столько энергии, и дело не в уходе на пенсию», — заявил Безос.

Основатель Amazon рассказал, что сосредоточится на собственных проектах, таких, как благотворительный фонд Bezos Day One Fund, «Фонд Земли Безоса», созданный для борьбы с изменением климата, аэрокосмическая компания Blue Origin, издательский дом The Washington Post и другие.

Безос — бакалавр гуманитарных наук, окончил Принстонский университет, основал Amazon 5 июля 1994 года, сейчас это гигант электронной коммерции с рыночной капитализацией в $1,69 трлн. Выручка Amazon в 2020 году составила $386,1 млрд (рост +38%), прибыль — $21,3 млрд. В списке самых богатых людей мира по версии Forbes Безос занимает первое место с состоянием в $196,2 млрд.

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