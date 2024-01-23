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Французский регулятор оштрафовал Amazon за чрезмерный контроль и слежку за сотрудниками

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Национальная комиссия по информации и гражданским свободам Франции (CNIL) оштрафовал Amazon за слежку за сотрудниками и прочие нарушения. Регулятор предписал местному подразделению выплатить €32 млн в связи с «чрезмерным вторжением» в частную жизнь сотрудников. Об этом сообщают MarketWatch и La Monde.

Французский регулятор оштрафовал Amazon за чрезмерный контроль и слежку за сотрудниками

CNIL выяснила, что Amazon использует специальные сканеры, через которые отслеживаются «перерывы и активности» работников складов компании.

Устройства фиксируют даже непродолжительные перерывы от 1 минуты до 10 минут. По мнению регулятора, такой подход является чрезмерным и вынуждает сотрудников отчитываться за каждый шаг.

Кроме того, в CNIL посчитали нарушением контроль над скоростью обработки посылок. Система выявляет случаи, когда следующий товар был отсканирован менее чем за 1,25 секунды. В компании используют такой подход, чтобы избежать ошибок.

Чрезмерными CNIL назвала и другие меры, в частности, мониторинг сотрудников. Компания контролировала промежуток времени, который прошел с появления сотрудника на рабочем месте и первым сканированием.

В числе прочего, Amazon не информировала персонал о видеонаблюдении и не обеспечила конфиденциальность данных, что нарушает законодательство ЕС.

Сумма назначенного штрафа составляет около 3% оборота французского подразделения компании.

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В Amazon, в свою очередь, заявили о категорическом несогласии с выводами CNIL. Компания оставляет за собой право обжаловать штраф, поскольку считает заключение регулятора неточными.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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