Французский регулятор оштрафовал Amazon за чрезмерный контроль и слежку за сотрудниками

Национальная комиссия по информации и гражданским свободам Франции (CNIL) оштрафовал Amazon за слежку за сотрудниками и прочие нарушения. Регулятор предписал местному подразделению выплатить €32 млн в связи с «чрезмерным вторжением» в частную жизнь сотрудников. Об этом сообщают MarketWatch и La Monde.
CNIL выяснила, что Amazon использует специальные сканеры, через которые отслеживаются «перерывы и активности» работников складов компании.
Устройства фиксируют даже непродолжительные перерывы от 1 минуты до 10 минут. По мнению регулятора, такой подход является чрезмерным и вынуждает сотрудников отчитываться за каждый шаг.
Кроме того, в CNIL посчитали нарушением контроль над скоростью обработки посылок. Система выявляет случаи, когда следующий товар был отсканирован менее чем за 1,25 секунды. В компании используют такой подход, чтобы избежать ошибок.
Чрезмерными CNIL назвала и другие меры, в частности, мониторинг сотрудников. Компания контролировала промежуток времени, который прошел с появления сотрудника на рабочем месте и первым сканированием.
В числе прочего, Amazon не информировала персонал о видеонаблюдении и не обеспечила конфиденциальность данных, что нарушает законодательство ЕС.
Сумма назначенного штрафа составляет около 3% оборота французского подразделения компании.
В Amazon, в свою очередь, заявили о категорическом несогласии с выводами CNIL. Компания оставляет за собой право обжаловать штраф, поскольку считает заключение регулятора неточными.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Получить стартап-визу Франции в 2023: основные моменты
- 2 Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы
- 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 4 Как мы проходили акселерацию в Airbus BizLab во Франции — опыт российского стартапа
- 5 Как продавцам из СНГ выйти на Amazon
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024