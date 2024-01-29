Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Amazon отказался от покупки производителя робототехники iRobot

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Amazon отказался от покупки производителя робототехники iRobot. Компания выплатит $94 млн неустойки. Сумма сделки оценивалась в $1,4 млрд, но ее ход столкнулся с неодобрением регуляторов в Евросоюзе.

Amazon отказался от покупки производителя робототехники iRobot

Amazon свернул сделку по покупке американского производителя робототехники iRobot. Об этом сообщила пресс-служба Amazon.

По данным Bloomberg, сделка не состоялась из-за неодобрения со стороны регулирующих органов в Евросоюзе. Заблокировать сделку также намеревалась Федеральная торговая комиссия США.

Сделка между Amazon и iRobot оценивалась в $1,4 млрд. Теперь же Amazon должна выплатить $94 млн неустойки за расторжения сделки. 

На фоне новости о расторжении сделки акции iRobot на бирже Nasdaq обвалились почти на 11%.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продавцам из СНГ выйти на Amazon
  2. 2 Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon
  3. 3 Секреты Amazon: как продвигать бизнес в международном масштабе
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ