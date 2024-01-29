Amazon отказался от покупки производителя робототехники iRobot. Компания выплатит $94 млн неустойки. Сумма сделки оценивалась в $1,4 млрд, но ее ход столкнулся с неодобрением регуляторов в Евросоюзе.
Amazon свернул сделку по покупке американского производителя робототехники iRobot. Об этом сообщила пресс-служба Amazon.
По данным Bloomberg, сделка не состоялась из-за неодобрения со стороны регулирующих органов в Евросоюзе. Заблокировать сделку также намеревалась Федеральная торговая комиссия США.
Сделка между Amazon и iRobot оценивалась в $1,4 млрд. Теперь же Amazon должна выплатить $94 млн неустойки за расторжения сделки.
На фоне новости о расторжении сделки акции iRobot на бирже Nasdaq обвалились почти на 11%.
Фото на обложке: rafapress /
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