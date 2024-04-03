Amazon откажется от технологии оплаты покупок без касс Just Walk Out

Компания Amazon решила отказаться в США от технологии Just Walk Out, пишет The Information. Она позволяла покупателям брать товары и выходить из магазина без прохода через кассу.
Впервые технологический гигант запустил систему самообслуживания Just Walk Out в 2018 году. Она фиксирует все купленное и заносит товары в виртуальный чек. Если покупатель передумает оплачивать товар, достаточно положить его на полку, и система исключит позицию из виртуальной корзины. После завершения покупок пользователю приходит счет.
Система работала на основе камер, датчиков и наблюдения простых работников. Однако данный формат столкнулся с проблемами еще на начальном этапе.
Как пишет издание, формат создавал лишь иллюзию автоматизации, а в реальности при отсутствии кассиров более 1 тыс. человек в Индии просматривали видео с камер наблюдения для точного расчета покупок.
Вместе с тем, установка и поддержка оборудования для этого формата обходится компании довольно дорого. За время существование ее внедрили лишь в половину магазинов Fresh в США.
Ранее потребители не раз жаловались на проблемы при использовании этой системы. Например, чеки покупателям приходили через несколько часов после покупки.
Отдельные вопросы вызывал вопрос конфиденциальности клиентов, поскольку установленные камеры и датчики собирают биометрические данные. Они распознают размер и форму тела каждого покупателя. В связи с этим к Amazon даже подавали иск.
Отказавшись от формата, Amazon перенаправит ресурсы на развитие проекта умных тележек Dash Carts, которые отслеживают товары в корзинах у покупателей.
Фото на обложке: VDB Photos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие практики обучения сотрудников от международных брендов, и чему нам стоит у них поучиться
- 2 Как продавцам из СНГ выйти на Amazon
- 3 Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon
- 4 Секреты Amazon: как продвигать бизнес в международном масштабе
- 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2024
05 апреля 2024
05 апреля 2024