Amazon откажется от технологии оплаты покупок без касс Just Walk Out

Компания Amazon решила отказаться в США от технологии Just Walk Out, пишет The Information. Она позволяла покупателям брать товары и выходить из магазина без прохода через кассу.

Впервые технологический гигант запустил систему самообслуживания Just Walk Out в 2018 году. Она фиксирует все купленное и заносит товары в виртуальный чек. Если покупатель передумает оплачивать товар, достаточно положить его на полку, и система исключит позицию из виртуальной корзины. После завершения покупок пользователю приходит счет.

Система работала на основе камер, датчиков и наблюдения простых работников. Однако данный формат столкнулся с проблемами еще на начальном этапе.

Как пишет издание, формат создавал лишь иллюзию автоматизации, а в реальности при отсутствии кассиров более 1 тыс. человек в Индии просматривали видео с камер наблюдения для точного расчета покупок.

Вместе с тем, установка и поддержка оборудования для этого формата обходится компании довольно дорого. За время существование ее внедрили лишь в половину магазинов Fresh в США.

Ранее потребители не раз жаловались на проблемы при использовании этой системы. Например, чеки покупателям приходили через несколько часов после покупки.

Отдельные вопросы вызывал вопрос конфиденциальности клиентов, поскольку установленные камеры и датчики собирают биометрические данные. Они распознают размер и форму тела каждого покупателя. В связи с этим к Amazon даже подавали иск.

Отказавшись от формата, Amazon перенаправит ресурсы на развитие проекта умных тележек Dash Carts, которые отслеживают товары в корзинах у покупателей.

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