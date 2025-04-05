Amazon представил функцию пересказа в Kindle
Amazon представил новую функцию Recaps («Пересказ») для пользователей электронных планшетов для чтения Kindle. Чат на основе ИИ поможет любителям книжных сериалов вспомнить сюжетные линии и характеры персонажей перед тем, как взяться за последнюю книгу серии.
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«Мы используем технологии искусственного интеллекта, в том числе GenAI и модераторов Amazon, для создания кратких обзоров книг, которые точно отражают их содержание», — рассказал о работе новой фичи представитель Amazon Але Ираэта в электронном письме в ответ на запрос TechCrunch.
Пользователи устройств Kindle в США уже могут просматривать краткие обзоры книг, которые они приобретали или скачивали в рамках акций в магазине. А вскоре Amazon планирует добавить функцию и в приложение Kindle для iOS.
Чтобы получить доступ к обзорам, пользователям необходимо установить последнюю версию программного обеспечения Kindle. Функция «Пересказ» находится в разделе «Группы серий» (выпадает в меню из трёх точек).
Перед ее использованиям вас предупредят, что пересказ может содержать спойлеры о ключевых моментах сюжета и персонажах (для тех, кто не читал произведения, краткую версию которых пытается узнать).
Компания уверяет, что в ближайшее время всем пользователям будут доступны краткие версии всех самым популярных книжных серий от эпических фэнтези до детективных триллеров.
Это хорошая новость для страны читающих предпринимателей:
- В феврале 2025 года впервые с момента ухода зарубежных авторов в России снова начали расти тиражи книг, а россияне увеличили траты на книги на 16%.
- А в марте возобновили рост и продажи книг по бизнесу.
- И это несмотря на то, что отпускные цены на книги в 2025 году вырастут на 15-20%, поскольку издательства больше не могут сдерживать подорожание.
Фото на обложке: Unsplash
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