Amazon представил функцию пересказа в Kindle

Amazon представил новую функцию Recaps («Пересказ») для пользователей электронных планшетов для чтения Kindle. Чат на основе ИИ поможет любителям книжных сериалов вспомнить сюжетные линии и характеры персонажей перед тем, как взяться за последнюю книгу серии.

«Мы используем технологии искусственного интеллекта, в том числе GenAI и модераторов Amazon, для создания кратких обзоров книг, которые точно отражают их содержание», — рассказал о работе новой фичи представитель Amazon Але Ираэта в электронном письме в ответ на запрос TechCrunch.

Пользователи устройств Kindle в США уже могут просматривать краткие обзоры книг, которые они приобретали или скачивали в рамках акций в магазине. А вскоре Amazon планирует добавить функцию и в приложение Kindle для iOS.

Чтобы получить доступ к обзорам, пользователям необходимо установить последнюю версию программного обеспечения Kindle. Функция «Пересказ» находится в разделе «Группы серий» (выпадает в меню из трёх точек).

Перед ее использованиям вас предупредят, что пересказ может содержать спойлеры о ключевых моментах сюжета и персонажах (для тех, кто не читал произведения, краткую версию которых пытается узнать).

Компания уверяет, что в ближайшее время всем пользователям будут доступны краткие версии всех самым популярных книжных серий от эпических фэнтези до детективных триллеров.

Это хорошая новость для страны читающих предпринимателей: