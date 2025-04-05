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Amazon представил функцию пересказа в Kindle

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Amazon представил новую функцию Recaps («Пересказ») для пользователей электронных планшетов для чтения Kindle. Чат на основе ИИ поможет любителям книжных сериалов вспомнить сюжетные линии и характеры персонажей перед тем, как взяться за последнюю книгу серии.

Amazon представил функцию пересказа в Kindle
  1. Новости

«Мы используем технологии искусственного интеллекта, в том числе GenAI и модераторов Amazon, для создания кратких обзоров книг, которые точно отражают их содержание», — рассказал о работе новой фичи представитель Amazon Але Ираэта в электронном письме в ответ на запрос TechCrunch.

Пользователи устройств Kindle в США уже могут просматривать краткие обзоры книг, которые они приобретали или скачивали в рамках акций в магазине. А вскоре Amazon планирует добавить функцию и в приложение Kindle для iOS.

Чтобы получить доступ к обзорам, пользователям необходимо установить последнюю версию программного обеспечения Kindle. Функция «Пересказ» находится в разделе «Группы серий» (выпадает в меню из трёх точек).

Перед ее использованиям вас предупредят, что пересказ может содержать спойлеры о ключевых моментах сюжета и персонажах (для тех, кто не читал произведения, краткую версию которых пытается узнать).

Компания уверяет, что в ближайшее время всем пользователям будут доступны краткие версии всех самым популярных книжных серий от эпических фэнтези до детективных триллеров.

Это хорошая новость для страны читающих предпринимателей:

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Фото на обложке: Unsplash

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