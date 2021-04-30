Amazon не успокаивается: компания бьёт рекорды капитализации

Акции Amazon.com Inc. достигли исторического максимума — на сегодняших торгах они выросли на 2,4% до $3554.
Всего с начала года ценные бумаги маркетплейса подорожали на 8,7%, сообщает Bloomberg.
Котировки акций побили рекорд на фоне финансового отчёта Amazon об успешном первом квартале года. Также аналитики связывают это с ожиданиями компании на второй квартал, который может оказаться ещё более успешным.
«Бизнес-тенденции остаются сильными и должны сохраняться в течение 2021 года», — заявили представители Susquehanna Financial Group: в компании считают, что в течение года цены на акции Amazon могут достичь $5500.
Аналитики Bloomberg также возлагают надежды на Amazon и прогнозируют ценным бумагам компании рост на 19%.
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Фото: alphaspirit.it / Shutterstock.
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