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Amazon запустит свой NFT-маркетплейс 24 апреля

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

На сайте одного из крупнейших маркетплейсов уже этой весной появится возможность покупать NFT. Раздел с невзаимозаменяемыми токенами будет называться Amazon Digital Marketplace.

Amazon запустит свой NFT-маркетплейс 24 апреля

Как сообщает издание TheBigWhale, Amazon определился с датой внедрения Web3-инструментов в свою экосистему. Раздел с NFT появится у пользователей из США уже 24 апреля. 

Известно, что на старте приобрести можно будет только NFT одной из 15 представленных коллекций. Вероятно, это будут известные проекты вроде CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club. После тестового периода в США Amazon планирует запуск NFT-маркетплейса и в других странах.

О том, что Amazon работает над собственной площадкой для продажи NFT, стало известно еще в январе благодаря источнику Blockworkds. Тем не менее, запуск проекта переносился несколько раз из-за криптозимы и последствий краха криптобиржи FTX.

Фото на обложке: ANIRUDH / Unsplash

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