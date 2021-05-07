Amazon разместила инструкцию по майнингу Chia в своем облачном сервисе, но потом удалила

Amazon предложила клиентам своей облачной платформы AWS решение для майнинга криптовалюты Chia. Компания разместила инструкцию на официальном сайте, но некоторое время спустя – удалила ее, пишут СМИ.

Вот ссылка на инструкцию от AWS – сайт показывает ошибку 404. В URL страницы указано «chia-solution». Примечательно, что страница была представлена только на упрощенном китайском языке, пишут СМИ.

На странице было опубликовано руководство по использованию облачных сервисов AWS для майнинга Chia. Указывалось, что развертывание облачной системы хранения займет 5 минут. Услуга была доступна только клиентам Amazon после подключения к сервису Amazon EC2.

Для майнинга криптовалюты Chia используются жесткие диски. RB.ru рассказывали о взрывном росте спроса и цен на жесткие диски в России, который специалисты «Яндекс.Метрика Аналитиков» связали как раз с выходом новой криптовалюты. За последнюю неделю, по сообщениям СМИ, скоростные SSD исчезли с полок магазинов и начали всплывать на популярных сервисах по продаже вещей у спекулянтов.

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