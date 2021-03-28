На Amazon подали в суд из-за нарушения трудовых правил

Ловения Скотт, бывшая сотрудница склада Amazon в Вакавилле, штат Калифорния, утверждает, что в компании нет запланированных получасовых перерывов на обед для рабочих, пишет The Verge. В иске утверждается, что во время перерывов сотрудники должны следить за своими рациями и в случае возникновения проблем продолжить работу.

Скотт утверждает, что в Вакавилле ввели систему одновременных перерывов. Компьютерная система автоматически отсчитывала время для сотрудников, которые брала перерывы в одно и то же время, и сокращало перерыв для ожидающих в конце очереди. Скотт также сообщила, что на сменах не хватало сотрудников, из-за чего некоторые люди не могли делать короткие десятиминутные перерывы для отдыха. В иске также утверждается, что работникам не выплачивают компенсацию за использование личных мобильных телефонов для выполнения рабочих задач.

Ловения Скотт работала на складе с октября 2016 года по январь 2019 года. Она отметила, что Amazon не смогла своевременно выплатить ей последнюю заработную плату.

Иск был передан в федеральный суд, поскольку адвокаты добиваются придания заявлению статуса коллективного иска. Сейчас дело рассматривается в Окружном суде США Северного округа Калифорнии.

В марте Amazon и независимый подрядчик, с которым компания сотрудничала в Калифорнии, были оштрафованы на $6,4 млн по обвинению в кражи зарплаты. Государственное расследование показало, что Green Messengers, субподрядчик Amazon, недоплачивает водителям. Сотрудники, которые проводят десятичасовой день за работой, вынуждены пропускать перерывы на еду и отдых.

Amazon ранее предъявляли претензии, связанные с рабочим временем сотрудников. В 2014 году Верховный суд постановил, что сотрудникам склада Amazon в Неваде не должны платить за время, которое они проводят в очереди при проверке правил безопасности. В коллективном иске от сотрудников, которые упаковывают и отправляют товары, говорилось, что они заслуживают дополнительной оплаты за проведение до 25 минут в конце каждого дня для проверки на предотвращения краж.

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Фото: Sundry Photography / Shutterstock