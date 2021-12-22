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Назван размер ущерба от киберпреступлений в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России в этом году ущерб только от телефонных мошенничеств составил 45 млрд рублей, а общий ущерб от киберпреступлений — 90 млрд рублей.

Назван размер ущерба от киберпреступлений в России

В прошлом году ущерб от киберпреступлений оценивался в районе 70 млрд рублей, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Эксперт также спрогнозировал, что в 2022 году количество преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий будет расти.

По оценкам международных экспертных сообществ, ущерб о совершенных кибермошенничеств будет ежегодно увеличиваться, а в 2025 году ущерб от них достигнет 10,5 трлн долларов ежегодно.

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Фото на обложке: Unsplash

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