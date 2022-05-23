В России запустили аналогичный Apple Pay и Google Pay сервис с оплатой через СБП и Telegram-бота

Россиянам стал доступен аналогичный Apple Pay и Google Pay платежный сервис. Он работает через Telegram-бота и проводит оплату по СБП с помощью NFC-микрочипа или QR-кода. Тот, кто принимает платеж, получает уведомление об оплате мгновенно.

Разработчик платежных решений Life Pay запустил новый платежный сервис, который работает по аналогии с зарубежными Google Pay и Apple Pay. Об этом RB сообщили в пресс-службе Life Pay.

Сервис позволяет оплатить покупку с помощью NFC-микрочипа или сканирования QR-кода. Квитанция на оплату приходит покупателю в Telegram через бота Life Pay. В случае с QR-кодом его достаточно будет просто отсканировать, с NFC – поднести смартфон к кассовому аппарату, оплатив покупку привычным способом.

Кассир, который принимает оплату, получает уведомление о транзакции мгновенно также через бота в Telegram. Если оплата не прошла по каким-то причинам, кассир также получит уведомление об этом. В Life Pay отметили, что их сервис работает с покупками в интернете, но только через сканирование сгенерированного QR-кода.

Все транзакции с помощью сервиса происходят через систему быстрых платежей (СБП). На объем переводов в системе банки устанавливают лимиты, поэтому в случае их превышения за оплату покупок через Life Pay могут взиматься комиссии.

«Возросший интерес к СБП в последние месяцы объясним – из-за ухода сервисов Apple Pay и Google Pay россияне ищут им замену. По данным социологов, каждый третий житель страны привык бесконтактно совершать финансовые операции. А сумма покупок, оплаченных через СБП в прошлом году, приблизилась к 30 млрд рублей», – отметили в Life Pay.

Фото на обложке: Life Pay