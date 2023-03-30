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В России разработали аналог технологии IAMX

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал новый кинотеатральный формат. Сейчас «Космакс» ожидает получения патента.

В России разработали аналог технологии IAMX

Технология совмещает в себе четкое и насыщенное изображение, глубокий и детализированный звук. Формат с аналогичными техническими характеристиками – IMAX, который прекратил свою работу в России в июне 2022 года, пишут «Ведомости».

Разработкой технологии занимался техдепартамент ЦПШ, затраты на «Космакс» не превысили 5 млн рублей. Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет снятый на МКС «Вызов».

Аналитики говорят, что популярность «Космакса» будет зависеть не только от существующей инфраструктуры, но и наличия подходящего для формата контента в прокате.

Фото на обложке: Mr.Music / Shutterstock

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