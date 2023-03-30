В России разработали аналог технологии IAMX

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» разработал новый кинотеатральный формат. Сейчас «Космакс» ожидает получения патента.
Технология совмещает в себе четкое и насыщенное изображение, глубокий и детализированный звук. Формат с аналогичными техническими характеристиками – IMAX, который прекратил свою работу в России в июне 2022 года, пишут «Ведомости».
Разработкой технологии занимался техдепартамент ЦПШ, затраты на «Космакс» не превысили 5 млн рублей. Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет снятый на МКС «Вызов».
Аналитики говорят, что популярность «Космакса» будет зависеть не только от существующей инфраструктуры, но и наличия подходящего для формата контента в прокате.
Фото на обложке: Mr.Music /
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