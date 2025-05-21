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Продажи товаров с атрибутикой сериала The Last of Us выросли в России на 112%

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

С выходом второго сезона сериала HBO The Last of Us продажи товаров с его фирменной атрибутикой увеличились на 112% по сравнению с предыдущим месяцем, а поисковые запросы по теме выросли на 157%, следует из данных CDEK.Shopping, с которыми ознакомился Русбейс.

Продажи товаров с атрибутикой сериала The Last of Us выросли в России на 112%
  1. Новости

Наибольшей популярностью пользуются фигурки персонажей, спрос на которые возрос на 65%. Цены на эти коллекционные предметы колеблются от 5 до 18 тыс. рублей в зависимости от сложности исполнения. Кроме того, активно покупаются одежда с принтами, связанная с сериалом (+48%), и настольные игры из его вселенной (+46%).

Аналитики ожидают, что высокий интерес к продукции продлится до конца месяца, после чего можно ожидать постепенного снижения ажиотажа.

  • В апреле эксперты компании сообщили, что выход третьего сезона сериала «Белый лотос» спровоцировал резкий рост продаж одежды и аксессуаров западных торговых марок в России. Популярность брендов, в которые одеты герои шоу, выросла на 63% после выхода финального эпизода.

Фото на обложке: Hamara / Shutterstock / FOTODOM

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