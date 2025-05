Продажи товаров с атрибутикой сериала The Last of Us выросли в России на 112%

С выходом второго сезона сериала HBO The Last of Us продажи товаров с его фирменной атрибутикой увеличились на 112% по сравнению с предыдущим месяцем, а поисковые запросы по теме выросли на 157%, следует из данных CDEK.Shopping, с которыми ознакомился Русбейс.

