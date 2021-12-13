Банковские аналитики поставили на повышение ключевой ставки до 8,5% в декабре

Большинство аналитиков крупнейших российских банков поставили на повышение ключевой ставки ЦБ до с 7,5% до 8,5% уже в декабре. Решение об этом, по мнению аналитиков, будет принято на следующем заседании Банка России, которое состоится 17 декабря.

Опрос аналитиков крупнейших российских банков относительно перспектив по ключевой ставке Банка России провели «Известия».

10 из 15 опрошенных аналитиков считают, что ЦБ РФ поднимет ставку уже декабре текущего года сразу на 100 базовых пунктов с нынешних 7,5% до 8,5%. Решение о повышение будет принято по итогам следующего заседания Банка России, которое запланировано на 17 декабря, полагают аналитики.

Последний раз ЦБ РФ поднял ключевую ставку в октябре. Повышение составило 75 базовых пунктов – с 6,75% до 7,5%. На этом же заседании глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила сценарий, по котором ставка будет повышена до 8,5% уже в текущем году.

Ключевую ставку ЦБ РФ поднимает из-за высокого уровня инфляции в стране. По официальным данным, в годовом выражении она достигла 8,4% в ноябре. По итогам года, считают аналитики, инфляция превысит 8%.

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