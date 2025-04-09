Бизнес в России сэкономил около 60 млрд рублей благодаря СБП — Набиуллина
Анастасия Коссаковская
Российский бизнес сэкономил около 60 млрд рублей за 2024 год благодаря Системе быстрых платежей (СБП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.
Бизнес в России сэкономил около 60 млрд рублей благодаря СБП — Набиуллина
https://rb.ru/news/russian-business-spb/
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«Благодаря Системе быстрых платежей мы посчитали, сколько сэкономил бизнес: на комиссиях он сэкономил порядка 60 млрд рублей. Если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше, и мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СПБ. Другое направление работ в будущем — это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами, плюс, нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств», — отметила Набиуллина.
- Ранее Центробанк в своем годом отчете отметил сокращение в 2024 году темпов прироста платежей банковскими картами за товары и услуги в 2,6 раза, до 4,9% по сравнению с 2023 годом. Темп прироста таких платежей по объему также снизился в 1,8 раза, до 8,9%.
Фото на обложке: Anatolii Trofimov / Shutterstock / FOTODOM
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