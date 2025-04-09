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Бизнес в России сэкономил около 60 млрд рублей благодаря СБП — Набиуллина

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Российский бизнес сэкономил около 60 млрд рублей за 2024 год благодаря Системе быстрых платежей (СБП), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.
Бизнес в России сэкономил около 60 млрд рублей благодаря СБП — Набиуллина
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«Благодаря Системе быстрых платежей мы посчитали, сколько сэкономил бизнес: на комиссиях он сэкономил порядка 60 млрд рублей. Если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше, и мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СПБ. Другое направление работ в будущем — это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами, плюс, нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств», — отметила Набиуллина.

  • Ранее Центробанк в своем годом отчете отметил сокращение в 2024 году темпов прироста платежей банковскими картами за товары и услуги в 2,6 раза, до 4,9% по сравнению с 2023 годом. Темп прироста таких платежей по объему также снизился в 1,8 раза, до 8,9%.

Фото на обложке: Anatolii Trofimov / Shutterstock / FOTODOM

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