Бизнес в России сэкономил около 60 млрд рублей благодаря СБП — Набиуллина

«Благодаря Системе быстрых платежей мы посчитали, сколько сэкономил бизнес: на комиссиях он сэкономил порядка 60 млрд рублей. Если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше, и мы видим, что больше торговых точек предлагают оплату именно через СПБ. Другое направление работ в будущем — это оплата детских садов, кружков, других бюджетных учреждений и штрафов через СБП. Мы видим, что это востребовано гражданами, плюс, нет комиссий для граждан, нет ошибок в реквизитах и мгновенное зачисление в бюджет этих средств», — отметила Набиуллина.

Ранее Центробанк в своем годом отчете отметил сокращение в 2024 году темпов прироста платежей банковскими картами за товары и услуги в 2,6 раза, до 4,9% по сравнению с 2023 годом. Темп прироста таких платежей по объему также снизился в 1,8 раза, до 8,9%.

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