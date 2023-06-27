Google обновит логотип Android — голова робота станет трехмерной

Google обновит логотип операционной системы Android. Голова зеленого робота станет трехмерной, а само название ОС будет написано с прописной буквы. Ожидается, что логотип введут вместе с релизом новой версии Android в конце года.
Google обновит логотип собственной операционной системы Android. Ожидается, что его введут в конце 2023 года вместе с релизом новой версии ОС Android 14, пишет 9to5Google.
Компания доработала визуальную составляющую логотипа и видоизменила шрифт. На новом лого голова зеленого робота маскота стала объемной, название ОС начинается с прописной буквы, а буквы n и r скруглены.
В Google подтвердили изменение айдентики и обещали рассказать о новом логотипе в будущем.
Прототип обновленного логотипа Android компания Google впервые представила на выставке CES 2023.
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