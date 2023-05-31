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В Google Play нашли «шпиона» — хакеры тайно записывали звук с микрофона и получали доступ к файлам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Исследователи ESET обнаружили в магазине Google Play «шпиона». Приложение iRecorder — Screen Recorder тайно записывало звук с микрофона устройства и давало хакерам доступ к файлам. Вредоносный код был добавлен в приложение вместе с последним обновлением.

В Google Play нашли «шпиона» — хакеры тайно записывали звук с микрофона и получали доступ к файлам

Приложение для Android iRecorder — Screen Recorder в тайне от пользователя записывало звук с микрофона, а также давало хакерам доступ к файлам с устройства. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на исследователей ESET, которые обнаружили «шпиона». 

iRecorder — Screen Recorder каждые 15 минут записывал минутный фоновый звук с микрофона смартфона. Вредоносный код добавили в приложение вместе с последним обновлением. Издание уточняет, что пока неизвестно, кто именно добавил код – хакеры или разработчики.

Приложение уже удалено из Google Play, с момента его появления в магазине в сентябре 2021 года iRecorder — Screen Recorder загрузили более 50 тыс. раз.

Фото на обложке: BINK0NTAN / Shutterstock

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