В Google Play нашли «шпиона» — хакеры тайно записывали звук с микрофона и получали доступ к файлам

Исследователи ESET обнаружили в магазине Google Play «шпиона». Приложение iRecorder — Screen Recorder тайно записывало звук с микрофона устройства и давало хакерам доступ к файлам. Вредоносный код был добавлен в приложение вместе с последним обновлением.
Приложение для Android iRecorder — Screen Recorder в тайне от пользователя записывало звук с микрофона, а также давало хакерам доступ к файлам с устройства. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на исследователей ESET, которые обнаружили «шпиона».
iRecorder — Screen Recorder каждые 15 минут записывал минутный фоновый звук с микрофона смартфона. Вредоносный код добавили в приложение вместе с последним обновлением. Издание уточняет, что пока неизвестно, кто именно добавил код – хакеры или разработчики.
Приложение уже удалено из Google Play, с момента его появления в магазине в сентябре 2021 года iRecorder — Screen Recorder загрузили более 50 тыс. раз.
Фото на обложке: BINK0NTAN /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
- 2 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
- 3 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 4 OEM-площадки: как рекламодателям воспользоваться новым трендом
- 5 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023