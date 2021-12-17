Каждый пятый россиянин потратит премию на выплату кредитов

В этом году «тринадцатую» зарплату россияне планируют больше копить, чем тратить на отпуск, но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.
Войти в новый год без финансовых обременений желает каждый пятый житель страны. Об этом говорится в исследовании SuperJob, с результатами которого ознакомился RB.ru.
Инвестировать или добавить годовую премию планируют 12% респондентов. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким.
На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг.
По 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%.
Другие планы на премию у 9% россиян: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д.
Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.
По данным аналитиков, россияне стали чаще откладывать премию или инвестировать ее, тратить на семью и текущие нужды. Напротив, число тех, кто собирается потратить годовые бонусы на путешествие, подарки, ремонт, обучение и вкусности несколько снизилось.
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Фото на обложке: Chernika 888 /
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