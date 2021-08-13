ФАС проверит крупнейшие торговые сети на предмет ценового сговора

Федеральная антимонопольная служба России в пятницу начала проверки крупнейших торговых сетей на предмет антиконкурентного ценового сговора, говорится в сообщении ФАС.

Внеплановые выездные проверки проходят в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». Причиной проверок стали обращения граждан о росте цен.

Проверочные мероприятия проходят «с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», говорится в сообщении.

Служба произведет оценку ценообразования крупнейших торговых сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Если ФАС выявит наличие антиконкурентного сговора, компании могут быть оштрафованы на 15% от годовой выручки. По итогам 2020 года оборот проверяемых компаний превысил 4 трлн рублей.

Окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений ФАС сделает по итогам проверок и анализа всей полученной информации.

ФАС уже отметила, что «Магнит» препятствует проведению проверки ведомства.

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