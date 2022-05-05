Почти 70% россиян на фоне кризиса планируют покупку квартиры

В России 66% граждан планируют покупку новой квартиры на фоне ухудшений экономической ситуации. Большая часть из них мечтает улучшить жилищные условия, другая — переехать в другой город, третья — разъехаться с родственниками.

Для 12% россиян покупка жилья — это возможность не только улучшить свои жилищные условия, но сохранить сбережения. Только 8% планируют с помощью новой квартиры зарабатывать, говорится в исследовании «Росгосстраха». Опрос проводился среди населения в возрасте от 25 до 65 лет по выборке из 1 тыс. человек, пишет ТАСС.

Среди опрошенных для 31% важным критерием при покупке является тип жилья — новостройка или вторичка. Для 17% на выбор квартиры больше всего влияет стоимость квадратного метра. При этом наименее важным критерием стала архитектура микрорайона.

Примерно 60% респондентов недовольны планировкой, площадью и количеством комнат в нынешней квартире. Еще 20% россиян указали, что их квартира относится к старому жилому фонду. И лишь 10% опрошенных назвали плохим свой район — к минусам они отнесли его удаленность от центра, плохую экологию и сомнительный контингент.

Для 36% респондентов важными критериями при выборе новых квадратов являются качество и инфраструктура района.

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