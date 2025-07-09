Российская Space 1 расширяется в ОАЭ: ставка — на аренду «малых, но гордых» площадей в премиум-локациях

Сеть сервисных офисов Space 1 продолжает захватывать Дубай квадратными метрами. Третья площадка компании откроется в декабре 2025 года на территории престижного EMAAR Business Park — рядом шоссе Sheikh Zayed Road и станции метро Dubai Internet City. На языке локального рынка это значит: «здесь работают те, у кого всё серьёзно».

Небольшой офис — большие амбиции

Площадь новой площадки — 2 250 кв. м. Внутри — всего 13 офисов, от 65 до 273 кв. м, но ставка не на масштаб, а на формат. Особенно активно в Space 1 продвигают блоки по 65–80 кв. м — сегмент, который в Дубае давно перестал быть «бюджетным», но всё ещё остаётся сверхвостребованным.

«Это формат, который стабильно пользуется спросом и закрывает важную нишу», — поясняет Владимир Большаков, руководитель проекта в Дубае.

Заехал и работаешь. Всё остальное — на сервисе

Новый комплекс будет реализован в классической для Space 1 модели: арендаторы получают полностью готовый офис с ремонтом, мебелью, IT-инфраструктурой и обслуживанием. Также в пакете — лицензия DED, которая позволяет вести деятельность в ОАЭ на легальной основе.

Офисный продукт сопровождает фирменное приложение, где можно контролировать процессы, оплачивать счета и чувствовать себя чуть более digital-ready, чем обычно.

Дубай как витрина стратегии

Space 1 уже управляет 5000 кв. м в Дубае — теперь добавит ещё 2250. Ставка очевидна: не распыляться, а точечно закрывать премиальные ниши. Нацелено как на стартапы с планами покорить рынок MENA, так и на зрелые компании, которым нужен имиджевый адрес — с окнами на бизнес-парк, а не на пустыню.

«Развитие в ОАЭ — часть нашей международной стратегии», — подтвердил гендиректор Михаил Бродников.

Что это даёт бизнесу

В эпоху, когда классические офисы теряют смысл, Space 1 продаёт не квадратные метры, а готовый к въезду образ делового успеха. Снял, заехал, показал инвестору локацию — и ты уже на 30% ближе к следующему раунду.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой