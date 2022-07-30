В Москве и Санкт-Петербурге выросла стоимость ремонта

Уход иностранных брендов и потенциальный дефицит на рынке стали причиной роста цен на строительные материалы. Согласно исследованию Infoline и строительного торгового дома «Петрович», материалы для ремонта за год подорожали почти на 20% в Москве и на 10% — в Санкт-Петербурге.
Результатами исследования поделилось издание «Коммерсант». Аналитики отметили, что по итогам второго квартала 2022 года стоимость материалов для проведения ремонта год к году выросла на 19,9% в Москве, до 8,1 тысяч рублей за 1 кв. м, и на 9,9% — в Санкт-Петербурге, где теперь ремонт обходится примерно в 8,6 тысяч рублей за 1 кв. м.
При этом относительно первого квартала этого года цена ремонта снизилась в Москве почти на 8% и в Северной столице — на 17%. Причиной максимальной стоимости в этот период были резкое падение курса рубля и повышение ключевой ставки Центробанка.
Снижение стоимости отразилось не на всех категориях товаров: по данным исследования, из-за перебоев в цепочках поставок сохранился рост цен на обои, герметику, сантехник, строительную химию и сухие строительные смеси.
В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» изданию рассказали, что за год средняя стоимость строительных материалов выросла примерно на 10 – 15% из-за ухода ряда брендов с рынка. В компании надеются на постепенную «стабилизацию цен» после появления на российском рынке новых поставщиков.
Директор по маркетингу компании «Петрович» Игорь Колынин ожидает появления дефицита по некоторым позициям и дальнейшего роста цен.
О сокращении ассортимента также рассказал коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Он сообщил, что, несмотря на перенаправление логистических цепочек, пока рынок во многом зависит от запасов на складах. Эксперт добавил, что эконом-сегмент российского рынка стройматериалов состоит в основном из местной и китайской продукции, в большинстве которой используются компоненты западных брендов, недоступные для импорта из-за санкций.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
- 2 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
- 3 Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость
- 4 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
- 5 Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2022
05 августа 2022
06 августа 2022
09 августа 2022