В Москве и Санкт-Петербурге выросла стоимость ремонта

Уход иностранных брендов и потенциальный дефицит на рынке стали причиной роста цен на строительные материалы. Согласно исследованию Infoline и строительного торгового дома «Петрович», материалы для ремонта за год подорожали почти на 20% в Москве и на 10% — в Санкт-Петербурге.

Результатами исследования поделилось издание «Коммерсант». Аналитики отметили, что по итогам второго квартала 2022 года стоимость материалов для проведения ремонта год к году выросла на 19,9% в Москве, до 8,1 тысяч рублей за 1 кв. м, и на 9,9% — в Санкт-Петербурге, где теперь ремонт обходится примерно в 8,6 тысяч рублей за 1 кв. м.

При этом относительно первого квартала этого года цена ремонта снизилась в Москве почти на 8% и в Северной столице — на 17%. Причиной максимальной стоимости в этот период были резкое падение курса рубля и повышение ключевой ставки Центробанка.

Снижение стоимости отразилось не на всех категориях товаров: по данным исследования, из-за перебоев в цепочках поставок сохранился рост цен на обои, герметику, сантехник, строительную химию и сухие строительные смеси.

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» изданию рассказали, что за год средняя стоимость строительных материалов выросла примерно на 10 – 15% из-за ухода ряда брендов с рынка. В компании надеются на постепенную «стабилизацию цен» после появления на российском рынке новых поставщиков.

Директор по маркетингу компании «Петрович» Игорь Колынин ожидает появления дефицита по некоторым позициям и дальнейшего роста цен.

О сокращении ассортимента также рассказал коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Он сообщил, что, несмотря на перенаправление логистических цепочек, пока рынок во многом зависит от запасов на складах. Эксперт добавил, что эконом-сегмент российского рынка стройматериалов состоит в основном из местной и китайской продукции, в большинстве которой используются компоненты западных брендов, недоступные для импорта из-за санкций.

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