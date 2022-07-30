Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Москве и Санкт-Петербурге выросла стоимость ремонта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Уход иностранных брендов и потенциальный дефицит на рынке стали причиной роста цен на строительные материалы. Согласно исследованию Infoline и строительного торгового дома «Петрович», материалы для ремонта за год подорожали почти на 20% в Москве и на 10% — в Санкт-Петербурге.

В Москве и Санкт-Петербурге выросла стоимость ремонта

Результатами исследования поделилось издание «Коммерсант». Аналитики отметили, что по итогам второго квартала 2022 года стоимость материалов для проведения ремонта год к году выросла на 19,9% в Москве, до 8,1 тысяч рублей за 1 кв. м, и на 9,9% — в Санкт-Петербурге, где теперь ремонт обходится примерно в 8,6 тысяч рублей за 1 кв. м.

При этом относительно первого квартала этого года цена ремонта снизилась в Москве почти на 8% и в Северной столице — на 17%. Причиной максимальной стоимости в этот период были резкое падение курса рубля и повышение ключевой ставки Центробанка.

Снижение стоимости отразилось не на всех категориях товаров: по данным исследования, из-за перебоев в цепочках поставок сохранился рост цен на обои, герметику, сантехник, строительную химию и сухие строительные смеси.

В онлайн-гипермаркете «ВсеИнструменты.ру» изданию рассказали, что за год средняя стоимость строительных материалов выросла примерно на 10 – 15% из-за ухода ряда брендов с рынка. В компании надеются на постепенную «стабилизацию цен» после появления на российском рынке новых поставщиков.

Директор по маркетингу компании «Петрович» Игорь Колынин ожидает появления дефицита по некоторым позициям и дальнейшего роста цен.

О сокращении ассортимента также рассказал коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Он сообщил, что, несмотря на перенаправление логистических цепочек, пока рынок во многом зависит от запасов на складах. Эксперт добавил, что эконом-сегмент российского рынка стройматериалов состоит в основном из местной и китайской продукции, в большинстве которой используются компоненты западных брендов, недоступные для импорта из-за санкций.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  2. 2 Рынок недвижимости Бали: о чем стоит знать перед покупкой
  3. 3 Что нужно знать, прежде чем инвестировать в кипрскую недвижимость
  4. 4 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
  5. 5 Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

09 августа 2022

StartupDrive

Все ВОЗМОЖНОСТИ