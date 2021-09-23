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Табачные компании предупредили о риске остановки производства сигарет в ЕАЭС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Евразийскую экономическую комиссию предупредили о риске полной остановки производства сигарет в ЕАЭС. Это может произойти из-за изменений в регулировании табачного сырья, по которым его отнесут к продукции с высоким фитосанитарным риском.

Табачные компании предупредили о риске остановки производства сигарет в ЕАЭС

Табак сейчас проходит выборочную визуальную проверку на таможне. При ужесточении контроля компаниям придется оформлять фитосанитарный сертификат на каждую партию, рассказала «Ведомостям» директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова. 

Чтобы получить сертификат компаниям придется проводить экспертизу за свой счет. В итоге их расходы могут вырасти до $15-20 млн в год, что скажется на конечной стоимости сигарет. 

При этом в каждом табачном изделии своя смесь табака из разных стран и замена даже одного из них может привести к несоответствию профильному техническому регламенту ЕАЭС.

Исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов отметил, что муха-горбатка не является вредителем табака. Она чаще всего распространяется в бананах, апельсинах и других фруктах. К тому же, обратил внимание он, насекомое до прошлого года в табаке не обнаруживалось.

Россельхознадзор, который выступил инициатором ужесточения правил, относится к этому критичнее. Представитель ведомства отметил, что она может развиваться в различных местах независимо от условий. По его данным, в прошлом году 33 раза обнаружили это насекомое в табачном сырье, а с начала этого года — уже 77 раз.

В середине июля Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за того, что нашкл в нем карантинную муху-горбатку.

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Фото: Deman  / Shutterstock

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