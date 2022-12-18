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Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за $442 тысячи

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На аукционе RR Auction был продан за $442,118 тысячи персональный компьютер Apple-1 1976 года в рабочем состоянии. Плата устройства была вручную пронумерована Стивом Джобсом.

Редкий компьютер Apple-1 продали на аукционе за $442 тысячи

Как указано в описании лота, компьютер был приведен в рабочее состояние энтузиастом Кори Коэном в 2018 году. Инженер также подготовил видео работы и подробный отчет о техническом состоянии устройства. Сам Коэн оценил состояние модели в 8,5 баллов из 10.

С покупкой прилагаются документ, подтверждающий подлинность почерка Стива Джобса на плате, оригинальный интерфейс Apple Cassette и оригинальное руководство по эксплуатации.

Apple-1

Фото: RR Auction

Всего было создано около 200 компьютеров Apple-1, из которых Стив Джобс и Стив Возняк продали 175 штук. Устройство, купленное на RR Auction, имеет 78-й номер.

Стартовая цена недавно проданной модели составляла $375 тысяч, а максимальная стоимость проданного на аукционе Apple-1 равняется $815 тысячам. Он был куплен в 2016 году.

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Фото на обложке: Unsplash

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