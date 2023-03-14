Как найти AirPods, если они потерялись?

Рассказываем, как найти потерянные наушники AirPods, в том числе и тогда, когда смартфон не может к ним подключиться.

Одно из главных достоинств bluetooth-гарнитуры от Apple — компактность. Но в небольших размерах заключается и недостаток: их легко потерять. Кроме того, гладкий и блестящий корпус так и норовит выскользнуть из рук или из кармана.

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Как найти потерянные AirPods на карте

В беспроводной гарнитуре Apple есть функция определения местоположения (геопозиции). Она доступна только когда наушники находятся вне кейса, так как зарядное устройство заглушает их сигнал.

Можно найти AirPods через «Локатор» — это приложение установлено на всех версиях iOS старше 10.3. Его альтернатива — сервис «Поиск устройств» на сайте облачного хранилища компании — iCloud.com.

Поиск на карте мобильного устройства

Необходимо запустить «Локатор» и перейти в раздел «Устройства». Напротив названия наушников будет указано расстояние между ними и смартфоном. Нужно кликнуть по этой строке, чтобы на карте появилась их геолокация.

Если гарнитура передвигается по карте, значит, кто-то нашел ее и взял с собой. В этом случае нужно активировать режим пропажи девайса, о нем мы поговорим позже, в разделе «Что делать, если не получается найти?».

Для пользователей, у которых нет доступа к интернету, предусмотрена функция «Сеть Локатора». Чтобы ее активировать, нужно:

Зайти в «Настройки». Кликнуть сначала верхнюю строку, где указано имя пользователя, а затем — «Локатор». Нажать «Найти [наименование устройства, например iPhone]» и передвинуть бегунок вправо. Включить «Сеть Локатора».

«Сеть Локатора» объединяет все устройства, выпущенные Apple, и позволяет найти наушники AirPods через Айфон человека, который оказался поблизости. «Локатор» отправляет запрос по Bluetooth-каналу, а гаджеты проверяют, нет ли рядом с ними объекта его поисков. То есть, если гарнитура забыта в магазине, iPhone консультанта или одного из покупателей может отправить на сервер геопозицию пропажи. Владельцы не узнают об участии их смартфонов в «поисковой операции». Передача данных происходит анонимно, по каналу, защищенному сквозным шифрованием. А так как количество активных устройств Apple в мире превысило отметку 1,8 млрд, вероятность того, что гарнитура соединится с «Сетью Локатора», довольно высока.

Поиск при помощи компьютера

Чтобы воспользоваться сервисом «Поиск устройств» на iCloud.com, необходимо авторизоваться через свой Apple ID, зайти в раздел «Устройства» и кликнуть название гарнитуры. После этого на карте отобразится местоположение гаджетов и аксессуаров Apple, а также индикация их статуса:

зеленый — заряжены, готовы к поиску и воспроизведению звука;

серый — разряжены или лежат в кейсе, звук не будет воспроизведен.

Также на карте виден гаджет, на котором она открыта. Он выделен синим.

Потерял дома AirPods: как найти

Вышеперечисленные методы не помогают найти наушники AirPods, если их потеряли дома. «Поиск устройств» и «Локатор» определяют геопозицию недостаточно точно, чтобы понять, где именно лежит гарнитура. Но зато это можно сделать по звуку или Bluetooth.

Найти AirPods в квартире по звуку

Этот способ подходит для поиска гарнитуры, которая лежит «в зоне видимости» смартфона. Например, если она затерялась в творческом беспорядке комнаты.

Запустите «Локатор», перейдите в раздел «Устройства» и кликните на левый или правый AirPods. Нажмите на «Воспроизвести звук».

В AirPods раздастся сигнал, в течение двух минут его громкость будет нарастать. Чтобы услышать звук, в помещении должно быть достаточно тихо.

Благодаря чипу W1, встроенному в гарнитуру Apple, стабильность беспроводного соединения сохраняется в радиусе 30-40 метров. Это почти в четыре раза дальше, чем при Bluetooth-соединении.

Можно ли найти AirPods дома по Bluetooth

Гарнитуру, которая находится в радиусе около 10 метров от устройства, легко обнаружить по Bluetooth-сигналу. Для этого требуется:

Включить «Сеть Локатора». Открыть «Локатор» на гаджете, к которому привязаны наушники. Кликнуть имя гарнитуры в разделе «Устройства», выбрать правый или левый наушник и нажать «Найти рядом».

На экране гаджета появятся визуальные подсказки. Следуйте им, чтобы найти гарнитуру.

Как найти наушники AirPods с помощью Android-смартфона

Беспроводные аксессуары Apple совместимы не только с iPhone, но и с Android-смартфонами. Правда, в последнем случае через «Локатор» найти наушники AirPods не получится. Причина проста — система Android не поддерживает это приложение. Остается один вариант: попробовать подключиться к гарнитуре и воспроизвести какой-нибудь резкий звук на полной громкости.

Можно ли найти потерянные AirPods, если они разряжены?

Если гарнитура полностью разряжена или лежит в закрытом кейсе, отыскать ее будет непросто. «Локатор» отобразит не геопозицию наушников, а место их последней активности. Стоит проверить: возможно, они и сейчас там.

Как найти потерянный кейс наушников AirPods

В зарядном футляре нет ни GPS-модулей, ни Bluetooth, ни динамиков, поэтому его невозможно обнаружить вышеперечисленными способами.

Если отыскать кейс не получилось, придется приобрести новый, отдельно от гарнитуры. А чтобы не терять его в дальнейшем, можно прикрепить к нему отслеживающий Bluetooth-трекер, например, Tile Mate. Это устройство на липучке, геолокацию которого легко отследить через одноименное приложение.

Как найти второй AirPods?

Если правый и левый наушники лежат по отдельности, «Локатор» и «Поиск устройств» покажут геопозицию только одного из них. После того как он окажется в футляре, можно будет узнать, где находится второй аксессуар.

А еще можно найти один наушник от AirPods по звуку, как мы описывали ранее.

Что делать, если не получается найти?

Даже если предыдущие методы не сработали, шанс отыскать потерянный аксессуар все равно есть. Необходимо включить режим пропажи гарнитуры и запастись терпением. Тот, кто найдет наушники AirPods с кейсом или без него, получит сообщение с контактами их владельца.

Для активации режима пропажи необходимо:

Запустить «Локатор». В разделе «Устройства» выбрать AirPods. В строке «Отметить как пропавшее» нажать «Активировать». Оставить контактную информацию и повторно кликнуть «Активировать».

Если кейс с наушниками AirPods найдет обладатель iPhone, он получит сообщение с email или телефоном, которые помогут ему вернуть находку. А тот, кто потерял аксессуар, узнает геолокацию места, где его попытались подключить к «чужому» устройству. К слову, делать это бессмысленно — в режиме пропажи гарнитура будет заблокирована.

Если потерялся только один наушник и его поиски оказались безуспешными, необязательно покупать новый комплект. Можно приобрести правый или левый наушник по отдельности.

Как не терять AirPods?

Проблема потери беспроводной гарнитуры Apple настолько актуальна, что пользователи решаются на отчаянные поступки, чтобы уберечь ее.

Как писал BuzzFeed, Габриэль Рейлли из Вирджинии прикрепила к AirPods ювелирную застежку, чтобы носить получившиеся сережки-наушники в ушах. Застежка съемная, поэтому зарядке гарнитуры она не мешает. Китайские производители подхватили эту идею, и вскоре подобные украшения появились в продаже.

Есть и другие варианты, например, цепочка с держателем для AirPods, позволяющая носить их на шее, или соединительный шнурок с зажимами.

Конечно, не все готовы постоянно носить наушники на себе. В качестве альтернативы можно включить оповещения об отдалении от гарнитуры. Также есть возможность задать доверенную геопозицию (например, дом или рабочий кабинет) и получать предупреждение всякий раз, когда наушники остались в другом месте. Для этого нужно:

Включить «Сеть Локатора». Запустить «Локатор», в разделе «Устройства» кликнуть имя гарнитуры. В разделе «Уведомления» активировать опцию «Уведомлять, когда забыто». Отметить доверенную геопозицию на карте или написать адрес в соответствующем поле. Нажать «Готово».

Оповещения можно активировать и на Apple Watch. Для этого надо:

Открыть приложение «Найти устройства» и кликнуть по строке AirPods. Нажать «Уведомлять, когда забыто» и активировать эту функцию.

Важно! Необходимо дать «Локатору» разрешение на отправку уведомлений, иначе оно не сможет своевременно оповестить вас об отдалении от гарнитуры.

Фото: предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock // Lost_in_the_Midwest

Текст: Вера Жихарева