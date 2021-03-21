Apple заплатит штраф в $2 млн за неполную комплектацию iPhone в Бразилии

Управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу выставило оштрафовало Apple за продажу iPhone без зарядного устройства. Сумма взыскания составляет $2 млн, сообщает 9to5Mac.

Ведомство наложило санкции «за вводящую в заблуждение рекламу, продажу устройства без зарядного устройства и несправедливые условия».

Напомним, что в 2020 году Apple перестала включать в стандартную комплектацию iPhone 12 наушники и адаптер питания. По заявлению компании, такое решение было принято в целях защиты окружающей среды.

В декабре 2020 года правительство Бразилии обязало Apple вернуть зарядки в комплекты смартфонов. При этом регулятор направил компании вопрос о том, не вредит ли урезанная комплектация потребителям и как именно это помогает экологии.

Кроме того, Apple не ответила на запрос ведомства о сокращении объема производства адаптеров и ценах iPhone 12 с зарядным устройством и без него.

Также управление обвинило компанию в предоставлении ложных сведений об iPhone 11 Pro в рекламном ролике. Речь идет о промо, в котором гаджет помещают под струю воды, заявляя, что он «выдерживает погружение на глубину до 4 метров в течение 30 секунд». Однако гарантия от производителя не распространяется на поломки, спровоцированные попаданием влаги на устройство, отмечает регулятор.

В октябре стало известно, что власти Франции обязали Apple продавать новый iPhone вместе с наушниками в комплекте. По закону страны, наушники должны поставляться с гаджетом для защиты от возможных вредных излучений радиоволн.

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Фото: abolukbas / Shutterstock