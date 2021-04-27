Apple была оштрафована ФАС на $12 млн

Корпорация Apple была оштрафована Федеральной антимонопольной службой на сумму в $12 млн. Компания решила обжаловать решение ведомства в суде.

ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более $12 млн) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства.

В августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела, возбуждённого по заявлению «Лаборатории Касперского».

«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путём совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля», — заявляют в ФАС.

Также служба установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что, по мнению регулятора, может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Apple решила обжаловать решение ФАС в суде.

«Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них. Apple с уважением относится к ФАС России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — приводит заявление компании РБК.

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Фото: pio3 / Depositphotos.