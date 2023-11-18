Apple, Disney и другие крупные корпорации приостановят рекламу на X

Apple приостанавливает всю рекламу в X, социальной сети, принадлежащей владельцу Tesla SpaceX Илону Маску, поскольку корпорация недовольна тем, что миллиардер позволяет себе ставить лайки под антисемитскими высказываниями и размещать рекламу компании рядом с ультраправым контентом.

О такой позиции внутри корпорации узнали журналисты Axios. Их источники остаются неназыванными. Этот шаг последовал за аналогичным шагом IBM.

Обе компании были крупными рекламодателями провокационной соцсети. Их примеру последовали также киноконцерны Disney, LionsGate, Paramount и Sony Pictures, о чем сообщает Hollywood Reporter.

Маск столкнулся с серьезным неодобрением общественности после того, как 164 раввина и активиста обратились с призывом к Apple, Google, Amazon и Disney прекратить рекламу на X вслед за неподобающими лайками бизнесмеена. Правозащитники также призвали Apple и Google удалить X со своих платформ.

Среди компаний, чья реклама транслировалась рядом с ультраправыми постами, помимо кинопроизводителей, Apple и IBM, были также Amazon и Oracle (данные отчета Media Matters for America).

Официальная позиция X, высказанная генеральным директором Линдой Яккарино, «предельно ясна»: «Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно. Точка». Илон Маск также заявил, что будет блокировать пользователей за призывы к геноциду любой этнической группы.

Исполнительный директор X сообщил Axios, что компания «провела проверку аккаунтов, которые обнаружила фирма Media Matters, и они [больше] не будут монетизироваться».

Он также пояснил, что X не намеренно размещает рекламу с какими-либо постами, в системе все автоматизировано, и никакое соседство не может означать, что бренд поддерживает или не поддерживает тот или иной тип контента.

Реакция же самого Маска была более бурной. В своем аккаунте он написал: «За доли секунды, как только суд откроется в понедельник, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию».

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