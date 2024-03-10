Apple вновь сделает игры Epic Games доступными в App Store на IOS в Европе

Корпорация Apple изменила решение о блокировке учетной записи Epic Games в App Store на IOS в Европе после заявления регуляторов ЕС о новом антимонопольном расследовании в ответ на такое поведение техногиганта.

Компания Epic Games, которая производит Fortnite, в последние годы ведет упорную борьбу с монополистами — Google и Apple — за то, чтобы обойти запрет на размещения и продажи приложений в их магазинах, напоминает Business Insider.

И Google, и Apple удалили Fortnite из своих онлайн-сторов в 2020 году после того, как Epic создала способ покупки игровой валюты в обход систем продаж, встроенных в платформы техногигантов.

После того, как в Евросоюз официально вступил в силу Закон о цифровых рынках, который призван ограничить монополию крупных корпораций, Epic Games вновь активизировались. В блоге разработчика игр появился пост, что Apple удалила учетную запись «Epic Games Sweden AB», которую планировалось использовать для размещения Epic Games Store на IOS.

Буквально через сутки Apple сообщила CNN, что восстановила учетную запись. И действительно: компания Epic в своем блоге подтвердила, что вскоре Fortnite снова будет доступна на IOS после этого решения.

«Это сигнал о том, что Европейская комиссия теперь будет действовать быстро для обеспечения соблюдения Закона о цифровых рынках и привлечения гейткиперов к ответственности», — заявили в Epic.

Ранее подобные решения могли «подвисать» на месяцы и годы. Представители Epic прекрасно помнят, что еще в 2021 году проиграли судебный процесс против Apple.

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