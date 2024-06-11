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Акции Apple обновили исторический максимум после презентации ИИ-платформы Intelligence

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции Apple обновили исторический максимум после презентации ИИ-платформы Intelligence. Рыночная капитализация компании достигла $3,14 трлн. Помимо собственной ИИ-платформы, Apple накануне представила обновленную ОС для шлемов Vision Pro и iOS 18 с внедренным в Siri чат-ботом ChatGPT.

Акции Apple обновили исторический максимум после презентации ИИ-платформы Intelligence

Стоимость акций Apple на бирже Nasdaq во вторник 11 июня обновили исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов в реальном времени.

По данным на 21:12 мск ценные бумаги Apple торгуются на уровне $204,6 за штуку. В течение торговой сессии они подорожали на 5,9%. Рыночная капитализация технологического гиганта достигла $3,14 трлн.

Интерес инвесторов к акциям Apple подогрела прошедшая накануне конференция WWDC 2024. На ней Apple в частности представила собственную платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence. Ее внедрят во все операционные системы Apple, а голосового помощника Siri оснастят ChatGPT с использованием технологий OpenAI.

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock

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