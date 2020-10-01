Apple представила пробную версию iOS 14.2 для iPhone

Американская компания Apple две недели назад провела презентацию, на которой объявила о предстоящем обновлении iOS. После этого стала доступна пробная версия iOS 14.2 для iPhone. Об этом сообщается в релизе Apple.

По заявлению компании, были внесены значительные изменения в новую версию iOS. Теперь сервис Shazam для поиска музыки нет необходимости скачивать, так как он уже установлен системой. Также изменился дизайн интерфейса — были усовершенствованы иконка «Часов» и виджет управления воспроизведением. Кроме того, теперь приложение «Лупа» сможет идентифицировать людей, а пользователи смогут общаться друг другом с помощью новых смайликов.

С обновленной версией iOS пользователи имеют возможность отправлять голосовые сообщения с помощью Siri. Чтобы воспользоваться версией, нужно зарегистрировать свой iPhone или iPad в программе тестирования, после чего скачать на устройство бета-профиль.

Apple две недели назад на презентации объявила о других важных и новых функциях iOS 14 для iPhone. Например, система будет сгруппировывать приложения на смартфоне в зависимости от предпочтений пользователя, голосовой помощник Siri не будет занимать весь дисплей. Также улучшилось взаимодействие с AirPods Pro и т.д.

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