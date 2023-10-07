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Apple подала заявку на патент микродинамика для одежды

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple подала заявку на патент микродинамика для одежды в виде коммуникатора. Предполагается, что он будет размещен на воротнике – с его помощью можно будет разговаривать по телефону и слушать музыку через направленные звуковые волны.

Apple подала заявку на патент микродинамика для одежды

Патентное бюро США приняло заявку Apple на регистрацию нового продукта. Это IoT-микродинамик, который можно разместить на одежде, описывается в заявке.

По сведениям из заявки, динамик будет выполнять задачи коммуникатора. С его помощью можно разговаривать по телефону и слушать музыку. При этом звук будет распространяться направленными волнами, поэтому будет едва слышен окружающим людям.

Расположение динамика, судя по данным из заявки, предусматривается на воротнике предмета одежды. Однако заявка предполагает его размещение на любых частях одежды.

Apple является одним из мировых лидеров по количеству патентов. В последнее время компания запатентовала чехол для наушников с сенсорным экраном, а также технологию управления всеми устройствами умного дома одним взмахом руки.

Фото на обложке: ThewayIsee / Shutterstock

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