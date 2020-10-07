СМИ: Apple больше не продает наушники и колонки других компаний

СМИ обратили внимание, что Apple перестала продавать в своем онлайн-магазине наушники и колонки сторонних марок. Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация готовится запустить свои собственные новые аудиопродукты.

Apple уже давно продает на своем веб-сайте стороннее оборудование. Раньше пользователи могли приобрести наушники и колонки от Bose, Sonos и Logitech. С сентября они исчезли из интернет-магазина Apple.

По данным агентства, сотрудникам розничных магазинов компании также было приказано убрать товары сторонних производителей. В итоге акции Sonos упали на 7%.

Такие шаги корпорация предпринимает по мере разработки нескольких новых продуктов в рамках своей стратегии по развитию аудиоаппаратуры. Агентство заявляет, что первые накладные наушники Apple может анонсировать уже в этом году. Компания также работает над уменьшенной версией своей умной колонки HomePod.

Напомним, корпорация не в первый раз убирает с полок своих торговых точек и онлайн-магазина товары других производителей, чтобы уступить место своим собственным новым продуктам. Так, в 2014 году компания прекратила продажу носимых устройств Fitbit вскоре после анонса Apple Watch.

Компания предлагала продукты от Bose и Logitech в течение нескольких лет. Но временно прекратила продажу аксессуаров Bose в 2014 году после того, как Bose подала в суд на Beats, принадлежащую Apple. Произошло это из-за нарушения патентных прав. В итоге конфликт был урегулирован.

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