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Apple представила новое поколение Mac Mini и MacBook Pro на процессорах M2

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple представила новое поколение компьютеров малого форм-фактора Mac Mini и MacBook Pro на высокопроизводительных процессорах M2. Продажи уже открыты – новый MacBook Pro стоит от $2 тысяч, Mac Mini – от $600.

Apple представила новое поколение Mac Mini и MacBook Pro на процессорах M2

Американская корпорация Apple представила Mac Mini нового поколения и MacBook Pro на процессорах M2.

Оснащение MacBook Pro чипом M2 Pro позволило добиться повышения производительности по сравнению с M1 Pro на 20%. В устройстве установлен 12-ядерный процессор, максимальный объем памяти составляет 32 ГБ.

MacBook Pro с чипом M2 Max оснащен передовым 38-ядерным графическим процессором и 96 ГБ оперативной памяти. По сравнению с M1 Max прирост производительности составил 20%.

Mac Mini с базовым чипом M2 оснащена 8-ядерным физическим и 10-ядерным графическим процессорами. Устройство может одновременно воспроизводить два потока видео в формате 8K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду, а также позволяет редактировать изображения в Photoshop и монтировать видео в Final Cut в два раза быстрее.

В Mac Mini с процессором M2 Pro установлены 12-ядерный физический и 19-ядерный графический процессоры. Данная модель может одновременно воспроизводить до пяти потоков видео в формате 8K ProRes 422 при 30 кадрах в секунду. Встроенная улучшенная технология Neural Engine позволяет ускорить работу с видео и изображениями.

iPad и iPad Pro нового поколения Apple представила в октябре 2022 года. Планшеты получили более эргономичный дизайн и мощную «начинку». Из «младшей» модели убрали разъем для наушников, а «старшую» оснастили новым чипом M2.

Фото на обложке: Djordje Novakov / Shutterstock

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