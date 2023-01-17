Apple представила новое поколение Mac Mini и MacBook Pro на процессорах M2

Apple представила новое поколение компьютеров малого форм-фактора Mac Mini и MacBook Pro на высокопроизводительных процессорах M2. Продажи уже открыты – новый MacBook Pro стоит от $2 тысяч, Mac Mini – от $600.
Американская корпорация Apple представила Mac Mini нового поколения и MacBook Pro на процессорах M2.
Оснащение MacBook Pro чипом M2 Pro позволило добиться повышения производительности по сравнению с M1 Pro на 20%. В устройстве установлен 12-ядерный процессор, максимальный объем памяти составляет 32 ГБ.
MacBook Pro с чипом M2 Max оснащен передовым 38-ядерным графическим процессором и 96 ГБ оперативной памяти. По сравнению с M1 Max прирост производительности составил 20%.
Mac Mini с базовым чипом M2 оснащена 8-ядерным физическим и 10-ядерным графическим процессорами. Устройство может одновременно воспроизводить два потока видео в формате 8K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду, а также позволяет редактировать изображения в Photoshop и монтировать видео в Final Cut в два раза быстрее.
В Mac Mini с процессором M2 Pro установлены 12-ядерный физический и 19-ядерный графический процессоры. Данная модель может одновременно воспроизводить до пяти потоков видео в формате 8K ProRes 422 при 30 кадрах в секунду. Встроенная улучшенная технология Neural Engine позволяет ускорить работу с видео и изображениями.
iPad и iPad Pro нового поколения Apple представила в октябре 2022 года. Планшеты получили более эргономичный дизайн и мощную «начинку». Из «младшей» модели убрали разъем для наушников, а «старшую» оснастили новым чипом M2.
Фото на обложке: Djordje Novakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Бештау Электроникс» выпустила первую партию российских мониторов под собственным брендом
- 2 Опрос показал, какой технике россияне чаще всего дают прозвища
- 3 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ВОЗМОЖНОСТИ
18 января 2023
19 января 2023
20 января 2023