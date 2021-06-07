Apple на конференции для разработчиков WWDC представила iOS 15, новую версию watchOS и обновленную операционную систему для настольных компьютеров macOS Monterey. Рассказываем, что есть в обновленном софте.

iOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey — Apple представила новый софт на WWDC 2021