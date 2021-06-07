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iOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey — Apple представила новый софт на WWDC 2021

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Apple на конференции для разработчиков WWDC представила iOS 15, новую версию watchOS и обновленную операционную систему для настольных компьютеров macOS Monterey. Рассказываем, что есть в обновленном софте.

iOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey — Apple представила новый софт на WWDC 2021

iOS 15

  • В iOS 15 появится функция SharePlay для совместного просмотра и прослушивания контента. SharePlay доступна на iPhone, iPad и Mac, а также совместима с Apple TV.
  • В обновленном приложении «Погода» появились новые варианты графического представления данных и полноэкранные карты.
  • Wallet теперь поддерживает ключи и позволяет хранить удостоверения личности.
  • В Safari появилась новая панель вкладок и возможность распределять вкладки по группам.
  • В FaceTime добавлен режим «Портрет», он предназначен для видеозвонков и размывает фон, чтобы в центре внимания оказался собеседник. Новый режим «Сетка» для групповых вызовов FaceTime позволяет видеть всех участников звонка одновременно.

watchOS 8

  • Технология Ultra Wideband теперь поддерживается для цифровых ключей от автомобиля на Apple Watch Series 6. С помощью Apple Watch пользователи могут разблокировать свой автомобиль на расстоянии, а также запускать двигатель с водительского места. Осенью также появится возможность добавлять в Wallet ключи от дома, офиса или отеля, чтобы отпирать замки с Apple Watch.
  • Обновлено приложение «Дом». Пользователи, у которых есть камера с поддержкой HomeKit, могут с помощью Apple Watch увидеть, кто находится возле их двери.
  • Добавлены два новых вида тренировок: тайцзицюань и пилатес. Специально созданные под них алгоритмы позволяют измерить частоту сердечных сокращений и интенсивность движений.
  • Приложение «Дыхание» переименовано в «Осознанность». Теперь в нем есть новые виды практик — сеансы размышления.
  • В watchOS 8 пользователи могут отслеживать частоту дыхания во сне — количество вдохов-выдохов в минуту.
  • Новые инструменты в «Сообщениях». Теперь можно использовать функцию «От руки», диктовку и эмодзи в одном и том же сообщении, а в надиктованных сообщениях можно редактировать текст. В watchOS 8 также добавлено приложение «Контакты», с помощью которого контакты можно просматривать, добавлять, редактировать и пересылать другим пользователям на Apple Watch.

macOS Monterey

  • В Safari обновлены вкладки: теперь видно больше контента при прокручивании страниц. Панель вкладок окрашивается в цвет открытой веб‑страницы, а сами вкладки, панель инструментов и строка поиска объединены в цельный компактный интерфейс.
  • Также появились группы вкладок — решение для сохранения вкладок и их организации. Такие группы синхронизируются между Mac, iPhone и iPad.
  • На Mac появятся быстрые команды, которые помогают пользователям автоматизировать повседневные задачи. Для Mac была создана библиотека готовых действий, с помощью которых пользователи могут отправлять файлы, создавать анимированные GIF‑изображения и решать другие задачи.
  • Новые функция Quick Note в «Заметках». Позволяет записывать новые идеи в любом приложении и на любом сайте. Также с помощью нее можно добавлять в заметки ссылки из приложений.
  • Функция «Фокусирование» автоматически отфильтровывает уведомления, не связанные с текущей задачей.
  • Universal Control позволяет без предварительной настройки свободно перемещаться между Mac и iPad, используя мышь и клавиатуру. Пользователь сможет перетаскивать контент с одного устройства на другое.
  • Функция «Онлайн-текст» использует встроенные средства машинного обучения, чтобы распознавать текст на фотографиях. Еще одна функция — Visual Lookup — также работает с помощью машинного обучения и дает возможность узнать больше о различных объектах на фото.
  • В iCloud+ появились премиальные функции: «Скрыть e‑mail», расширенная поддержка защищенного видео HomeKit и новый сервис iCloud Private Relay для конфиденциальности в интернете.
  • Появились новые функции обеспечения конфиденциальности. Так, функция «Защита конфиденциальности в почте» дает возможность решать, могут ли почтовые клиенты собирать информацию о действиях получателя в почте. Индикатор записи на Mac теперь показывает, какое именно приложение использует микрофон.
Фото: Unsplash

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