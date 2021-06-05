Сотрудники Apple написали письмо Тиму Куку против возвращения в офис

Сотрудники Apple выступают против требований компаний вернуться на работу в офис на три дня в неделю, начиная с сентября. Во внутреннем письме, которое есть в распоряжении The Verge, сотрудники просят ввести более гибкий подход, при котором желающие смогут продолжить работать удаленно.

Сотрудники написали письмо через два дня после обращения Тима Кука о необходимости частично вернуться из удаленного формата с сентября на три дня в неделю — работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам. Предложение гендиректора компании предполагает, что большинство сотрудников смогут работать удаленно два раза в неделю.

Письмо, адресованное Тиму Куку, начали писать в канале Slack для «сторонников удаленной работы», в котором состоит около 2800 участников. По информации The Verge, в написании и редактировании текста принимали участие около 80 человек.

В письме отмечается, что политика Apple в отношении формата работы уже вынудила некоторых сотрудников уволиться. «Без инклюзивности, которую дает гибкость, многие из нас чувствуют, что должны выбирать между сочетанием семьи, нашего благополучия и возможностей выполнять свою работу наилучшим образом — или быть частью Apple. Это решение, которое никто из нас не принимает легкомысленно, и многие вовсе бы предпочли не принимать его. Эти опасения в значительной степени побудили нас выступить за изменение этой политики», — говорится в письме.

В письме отмечается, что многие сотрудники добились успеха в Apple, несмотря на формат работы из дома, а во многом именно благодаря возможности работать вне офиса. «Прошлый год показал, что мы действительно впервые смогли сделать лучшую работу в своей жизни, не испытывая проблем, которые неизбежно создают ежедневные поездки в офис; при этом мы можем лучше заботиться о себе и окружающих нас людях», — написали сотрудники Apple.

«Мы очень уважаем Apple и ее руководство; мы твердо верим в инновации и другой способ мышления (от „того, как все делалось всегда“ до „отраслевых стандартов“), которые являются частью ДНК Apple. Мы все хотим и дальше „проливать свет на шесть красок“ в самой компании Apple, а не где-либо еще. В Apple находится наш самый важный ресурс, наша душа — это наши люди. И мы считаем, что обеспечение возможности быть услышанными, понятыми и оцененными нашим предложениям — способ продолжить защищать это драгоценное чувство», — говорится в письме.

Сотрудники подчеркнули, что письмо — не петиция, хотя по формату может напоминать ее. «Это призыв: давайте работать вместе, чтобы искренне приветствовать движение всех вперед»

Apple применяет более консервативный подход на фоне других технологических компаний, пишет The Verge. Twitter, и Facebook разрешили сотрудникам работать из дома постоянно, даже после окончания ограничений пандемии.

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