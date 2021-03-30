Apple разрешит независимым сервисным центрам России использовать оригинальные запчасти

Компания Apple расширяет программу Independent Repair Provider для независимых сервисных центров (IRP), которая дает им право получать для ремонта те же самые запасные части, что и авторизованные сервисные центры.

Программа была запущена в 2019 году в США, в прошлом году ее расширили на Европу и Канаду. Теперь Apple намерена постепенно сделать участниками Independent Repair Provider более 200 стран мира. Центры из России смогут оформить заявку на регистрацию в качестве IRP, начиная с этой недели.

«Все участвующие в программе поставщики услуг по ремонту имеют доступ к бесплатному обучению от Apple и тем же оригинальным запчастям, инструментам, руководствам по ремонту и диагностике, что и авторизованные поставщики услуг Apple (AASP) и магазины Apple Store», говорится в сообщении компании.

Уточняется, что для того, чтобы получить сертификат на ремонт продуктов Apple, необходимо сдать экзамены в онлайн-формате в авторизованном центре тестирования. Сертификаты обновляются ежегодно для каждого продукта. Плата за сертификационный экзамен с компаний-участников программы Independent Repair Provider не взимается.

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