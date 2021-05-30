Apple введет платную подписку на подкасты в июне

Apple отложила введение платной подписки на подкасты на июнь. Ранее компания анонсировала появление этой опции в приложении Apple Podcasts в мае.

В электронном письме к компаниям Apple объявила, что переносит дату введения платных подписок на июнь. Это объяснили обеспечением «лучшего опыта для создателей и слушателей».

Вероятно, Apple все еще устраняет недостатки, но не уточняет, что именно компании нужно исправить, отмечает Engadget.

В апреле Apple анонсировала введение платной подписки в свое приложение Podcasts, чтобы создатели могли взимать плату со слушателей за контент. Подкастеры смогут устанавливать свои собственные цены и решать, какие бонусы будут получать платные подписчики — например, прослушивание без рекламы или эксклюзивные эпизоды.

Apple также планирует выпустить функцию «каналов», которая будет рекомендовать «шоу, отобранные создателями с уникальными названиями, описаниями и изображениями». Совместно подписки и каналы могут быть отличным способом для подкастеров представить свои шоу потенциальным подписчикам, пишет Engadget.

«Мы очень довольны ответом на наше объявление в прошлом месяце, и приятно видеть сотни новых подписок и каналов, отправляемых создателями со всего мира каждый день», — говорится в письме Apple создателям подкастов.

Apple уже начала подготовку к введению платной подписки. Ранее компания открыла партнерскую программу для подкастов, что позволяет участникам получать 50%-ную комиссию. Несколько дней назад Apple также выпустила iOS 14.6 для пользователей iPhone с поддержкой платных подписок на подкасты.

Фото: sdx15 / Shutterstock