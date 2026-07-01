СДЭК объявил о смене генерального директора — предыдущий руководитель покинул пост спустя два месяца

С 1 июля новым генеральным директором компании СДЭК стал Павел Кузнецов, сообщили Russian Business в пресс-службе логистического оператора. Ранее Кузнецов занимал руководящие посты в телекоммуникационном и ИТ-секторах. На этом посту он сменил Артёма Ткачёва, который занимал пост CEO всего два месяца — с апреля 2026 года.

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До прихода в СДЭК Павел Кузнецов успешно управлял рядом инфраструктурных и ИТ-предприятий. Среди них — системный интегратор «СИТРОНИКС, ПАО «Московская городская телефонная сеть» и бизнес МТС в Московском регионе.

Одним из его ключевых достижений на предыдущих местах работы стала реализация масштабной программы цифровой трансформации сотового оператора.

Гендиректор сделает упор на повышение операционной эффективности и развитие инфраструктуры

На позиции генерального директора Павел Кузнецов сосредоточится на следующих задачах:

развитие СДЭК как цифровой логистической платформы;

усиление ключевых бизнес-направлений компании;

масштабирование сервисов для расширения присутствия на рынке;

повышение операционной эффективности за счет внедрения новых технологий, активной работы с данными и развития инфраструктуры.

Ранее занимавший должность генерального директора СДЭК Артём Ткачёв займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе. Он руководил компанией с апреля 2026 года.