Apple назначила дату следующей презентации, на которой покажет iPhone 12

Apple объявила дату следующей осенней презентации, на которой, как ожидается, будет представлена следующая модель iPhone. Мероприятие состоится 13 октября в 20:00 мск. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Презентация пройдет в онлайн-формате. В приглашениях говорится: «Новости скорости».

Это свидетельствует о том, что вероятнее всего будут показаны новые iPhone 5G, которые предлагают более высокую скорость передачи данных в сетях нового поколения.

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone с поддержкой 5G, OLED-дисплеями, дизайном и камерой LIDAR в стиле iPad Pro. Смартфоны получили экраны с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Среди наиболее значительных улучшений телефонов отмечается новый процессор A14, повышающий скорость и энергоэффективность устройств.

Apple обычно анонсирует новые iPhone в сентябре. Но в этом году на главной осенней презентации были показаны только Apple Watch Series 6, iPad Air и iPad 8-го поколения. Ранее компания предупреждала, что выпуск новых iPhone в этом году будет отложен, вероятно, из-за задержек производства, связанных с коронавирусом.

«Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в сентябре. В этом году мы предполагаем, что поставки будут доступны позже на несколько недель», — заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

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