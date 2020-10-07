Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Apple назначила дату следующей презентации, на которой покажет iPhone 12

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Apple объявила дату следующей осенней презентации, на которой, как ожидается, будет представлена следующая модель iPhone. Мероприятие состоится 13 октября в 20:00 мск. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Apple назначила дату следующей презентации, на которой покажет iPhone 12

Презентация пройдет в онлайн-формате. В приглашениях говорится: «Новости скорости».

apple

Это свидетельствует о том, что вероятнее всего будут показаны новые iPhone 5G, которые предлагают более высокую скорость передачи данных в сетях нового поколения. 

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone с поддержкой 5G, OLED-дисплеями, дизайном и камерой LIDAR в стиле iPad Pro. Смартфоны получили экраны с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Среди наиболее значительных улучшений телефонов отмечается новый процессор A14, повышающий скорость и энергоэффективность устройств. 

Apple обычно анонсирует новые iPhone в сентябре. Но в этом году на главной осенней презентации были показаны только Apple Watch Series 6, iPad Air и iPad 8-го поколения. Ранее компания предупреждала, что выпуск новых iPhone в этом году будет отложен, вероятно, из-за задержек производства, связанных с коронавирусом.

«Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в сентябре. В этом году мы предполагаем, что поставки будут доступны позже на несколько недель», — заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

07 октября 2020

Стартап кафе: HR Tech

07 октября 2020

CODENROCK DESIGN WEEKEND

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма