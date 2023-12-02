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Apple выпустила Apple Watch Series 9 в красном цвете ради борьбы со СПИДом

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Apple присоединилась к инициативе (RED), поддерживающей глобальную борьбу  сВИЧ / СПИДом за счет создания эксклюзивных продуктов с известными брендами и отчислений с их продаж. Для участия компания выпустила версию новых умных часов Apple Watch Series 9 в красном цвете, обыгрывая название инициативы. 

Apple выпустила Apple Watch Series 9 в красном цвете ради борьбы со СПИДом

Новые умные часы оснащены красным алюминиевым корпусом и соответствующим ему красным спортивным ремешком, пишет Gizmochina. У Apple Red watch также новый циферблат Solar Analog, разработанный специально ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Остальные характеристики аналогичны стандартной модели. 

Компания (RED), основанная Боно и Бобби Шрайверами в 2006 году для борьбы со СПИДом, сотрудничает с самыми культовыми мировыми брендами в создании продуктов, часть средств от продажи которых направляют борьбу с ВИЧ.

Деньги идут в Глобальный фонд на поддержку важнейших программ, которые расширяют возможности работников здравоохранения и обеспечивают тестирование новых методик лечения.

Apple сотрудничает с (RED) с 2006 года. Часть выручки от продажи умных часов, как и всегда в инициативах (RED), будет передана Глобальному фонду. Новую красную версию можно приобрести интернет-магазине Apple и розничных точках за $399.

Умные часы Apple Watch Series 9 Red оснащены чипом S9 и четырехъядерным нейронным процессором. Время автономной работы составляет 18 часов, скорость работы на 30% выше, чем у Series 8, максимальная яркость дисплея — до 2000 нит.

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Фото на обложке: red.org

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