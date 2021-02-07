Bloomberg: Apple приостановила переговоры с Kia и Hyundai о создании электрокара

Apple приостановила переговоры о совместном производстве беспилотного электромобиля с южнокорейскими автопроизводителями Kia и Hyundai. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причина остановки дискуссии не известна. Также источники издания не сообщают, планируется ли возобновление переговоров в будущем.

Вместе с тем, в январе Hyundai, владеющая контрольным пакетом акций Kia, отказалась от заявления, в котором говорилось, что она ведет переговоры с Apple. Последняя была огорчена тем, что факт переговоров был предан широкой огласке, так как компания обычно стремится хранить в секрете свои разработки, пишет Bloomberg.

Кроме того, отмечается, что внутри группы Hyundai есть противоречия в вопросе выбора одного из двух брендов для производства электрокара Apple. Но более вероятно, что в случае продолжения переговоров автомобили будут создаваться на заводе Kia в штате Джорджия.

Также источники Bloomberg сообщили, что Apple ведет переговоры и с другими автопроизводителями.

Впервые о работе Apple над электромобилем-беспилотником стало известно в 2015 году. Тогда сообщалось, что он получит название Titan, и в нем будут использованы собственные наработки Apple, полученные при создании смартфонов и гаджетов. Позже несколько раз появлялись слухи об отказе компании от идеи создания электрокара.

В 2020 году разговоры об Apple Car начались снова. В частности, аналитик Evercore ISI Крис Макнелли рассказал Bloomberg о партнерстве Apple с канадской Magna и их планах по созданию электрокара в 2021 году.

В ноябре 2020 года калифорнийский производитель смартфонов и других гаджетов запатентовал две технологии, которые могут пригодиться при создании «умного» лобового стекла. Технологии отвечают за контроль яркости солнечного света и уровня тонировки.



О переговорах Apple с Kia и Hyundai СМИ начали писать в 2021 году. Отмечалось, что производство электрокара может стартовать уже в 2024 году. При этом Apple собирается контролировать программное и аппаратное обеспечение, которое войдет в автомобиль.

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