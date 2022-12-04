Apple возобновила рекламу в Twitter

На фоне ухода крупных рекламодателей из купленной миллиардером Илоном Маском соцсети Twitter компания Apple «полностью возобновила» свои кампании на платформе, о чем во время двухчасового выступления в Twitter Spaces сообщил сам бизнесмен.

Это ослабило назревающую войну между двумя влиятельными технологическими компаниями мира, считают аналитики Bloomberg.

Вещая из своего частного самолета на аудиторию в 90 тыс. слушателей, Маск добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в социальной сети.

Непосредственно в Apple заявление предпринимателя пока не комментируют.

Напряжение между Apple и Twitter возникли после того, как производители iPhone и компьютеров Mac обмолвились о возможном удалении приложения соцсети из App Store.

Маск отреагировал традиционно бурно, сообщил, что вынужден будет создать собственный смартфон, если это произойдет.

Затем миллиардер встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком, у них состоялся «хороший разговор», «разрешилось недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store» — и все наладилось.

Кук, по словам Маска, «ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность». А теперь заявил и о восстановлении рекламной активности техногиганта в Twitter.

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