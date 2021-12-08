Пользователи начнут получать от Apple информацию о неоригинальных деталях iPhone

Компания Apple предусмотрит в операционной системе iOS 15.2 и ее более поздних версиях функцию автоматического определения неоригинальных деталей iPhone.

О новых возможностях стало известно из обновленной информации справочного центра Apple.

Узнать о наличии копий деталей внутри смартфона можно в разделах «Настройки» и «О программе», где станут доступны история запчастей и обслуживания iPhone.

Владельцы узнают информацию о замене батареи, аккумулятора, дисплея, камеры и дате обслуживания.

Пометка о неизвестном происхождении детали будет свидетельствовать, что запчасть неоригинальная, неправильно установлена или ранее использовалась в другом iPhone.

Ранее Apple тестировал подобную функцию в IPhone 11, система сигнализировала о замене оригинального экрана на копию.

Выход операционной системы IOS 15.2 ожидается до конца 2021 года.

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Фото на обложке: Unsplash

Фото в тексте: Apple