Пользователи начнут получать от Apple информацию о неоригинальных деталях iPhone

Компания Apple предусмотрит в операционной системе iOS 15.2 и ее более поздних версиях функцию автоматического определения неоригинальных деталей iPhone.
О новых возможностях стало известно из обновленной информации справочного центра Apple.
Узнать о наличии копий деталей внутри смартфона можно в разделах «Настройки» и «О программе», где станут доступны история запчастей и обслуживания iPhone.
Владельцы узнают информацию о замене батареи, аккумулятора, дисплея, камеры и дате обслуживания.
Пометка о неизвестном происхождении детали будет свидетельствовать, что запчасть неоригинальная, неправильно установлена или ранее использовалась в другом iPhone.
Ранее Apple тестировал подобную функцию в IPhone 11, система сигнализировала о замене оригинального экрана на копию.
Выход операционной системы IOS 15.2 ожидается до конца 2021 года.
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Фото на обложке: Unsplash
Фото в тексте: Apple
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