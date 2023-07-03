Apple на 60% снизила план производства шлемов Vision Pro — Financial Times

Apple на 60% снизила план производства шлемов смешанной реальности Vision Pro. В первый год компания собиралась выпустить 1 млн гарнитур, но теперь рассчитывает только на 400 тыс. штук. Новинка оказалась слишком сложной в производстве, отмечает Financial Times.
Apple снизила план по производству гарнитур смешанной реальности с 1 млн штук за первый год до 400 тыс. штук. Об этом сообщила Financial Times.
Китайская Luxshare на данный момент является единственным сборщиком Vision Pro. Близкий к компании источник сообщил газете, что ей поставили план собрать всего 400 тыс. гарнитур в первый год после релиза.
Две компании, поставляющих комплектующие для Vision Pro, получили новый план выпустить компонентов для 130-150 тыс. гарнитур, уточняет FT.
Источники газеты отмечают, что производство Vision Pro оказалось слишком сложным и дорогим. Apple анонсировала цену гарнитуры в $3,5 тыс., что дороже предполагаемой изначально суммы. Vision Pro должны поступить в продажу в начале 2024 года.
Фото на обложке: Koshiro K /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
- 2 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
- 3 Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году
- 4 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 5 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023
09 июля 2023
10 июля 2023