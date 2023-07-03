Apple на 60% снизила план производства шлемов Vision Pro — Financial Times

Apple на 60% снизила план производства шлемов смешанной реальности Vision Pro. В первый год компания собиралась выпустить 1 млн гарнитур, но теперь рассчитывает только на 400 тыс. штук. Новинка оказалась слишком сложной в производстве, отмечает Financial Times.

Apple снизила план по производству гарнитур смешанной реальности с 1 млн штук за первый год до 400 тыс. штук. Об этом сообщила Financial Times.

Китайская Luxshare на данный момент является единственным сборщиком Vision Pro. Близкий к компании источник сообщил газете, что ей поставили план собрать всего 400 тыс. гарнитур в первый год после релиза.

Две компании, поставляющих комплектующие для Vision Pro, получили новый план выпустить компонентов для 130-150 тыс. гарнитур, уточняет FT.

Источники газеты отмечают, что производство Vision Pro оказалось слишком сложным и дорогим. Apple анонсировала цену гарнитуры в $3,5 тыс., что дороже предполагаемой изначально суммы. Vision Pro должны поступить в продажу в начале 2024 года.

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