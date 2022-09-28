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Apple объяснила причину удаления приложений VK из App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Apple удалила приложения VK для iOS из-за того, что они распространяются разработчиками, большинство из которых «принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании». Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя Apple.

Apple объяснила причину удаления приложений VK из App Store

Компания заблокировала учетные записи разработчиков приложений, скачать их теперь не получится нигде, независимо от местоположения. Уже загруженными сервисами можно будет продолжать пользоваться.

Ранее приложения холдинга VK — «ВКонтакте», «VK Музыка» «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ» — пропали из магазина приложений App Store.

По данным The Bell, VK была готова к подобному развитию событий. Из сообщения компании для своих сотрудников, на которое ссылается издание, следует, что VK заранее прорабатывала несколько сценариев развития, связанных с возможным удалением из App Store.

Фото на обложке: VK

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