СМИ раскрыли планы по выпуску новой модели Apple Watch

Apple обсуждает запуск линейки более прочных Apple Watch. Они подойдут спортсменам, туристам и тем, кто использует часы в экстремальных условиях. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, начало выпуска модели запланировано на конец 2021 года или начало 2022 года.

Отмечается, что устройство получит дополнительную противоударную защиту по примеру часов Casio G-Shock. Однако основные функции Apple Watch останутся прежними.

Разработка новой версии часов обусловлена тем, что последняя модель Apple Watch популярна среди бегунов, туристов и пловцов, пишет Bloomberg. Вместе с тем, в последнее время у других компаний, например Casio, наблюдаются высокие продажи более прочных устройств с дополнительной защитой.

Разработка и выпуск новой модели Apple Watch может быть отложена, либо отменена, сообщают источники агентства. Apple от комментариев отказалась.

В прошлом финансовом году продажи Apple Watch принесли компании более $30 млрд.

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Фото: KANUT PHOTO / Shutterstock